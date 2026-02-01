Bayrampaşa'da bulunan bir restoranda yangın çıktı. Alevlerin, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi facianın önüne geçerken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Restorandan yükselen dumanları çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yükselen dumanlar, restoranın bitişiğinde bulunan tekstil dükkanına sirayet etmeden söndürülmesi muhtemel facianın önüne geçti. Ekiplerin, yangına ilişkin incelemeleri sürüyor.

'Çok yüksek sesler duyduk'

Olay anına şahit olan vatandaş Yasin Öztürk, yangın sırasında büyük panik yaşandığını belirterek, 'Biz kahvaltı yapıyorduk, çok yüksek sesler duyduk. Galiba bacanın içine yağ sızmış. Ondan sonra çıktık. Yağdan dolayı çok yangın sesi geldi. Dumanlar çok yükseldi. Aşağı indik ben itfaiyeyi aradım, ardından yangın tüpü ile müdahale edildi. Müdahale edildikten sonra karşı tarafta komşumuz olduğu için hepsini aradık. Evi tahliye etmelerini söyledik' şeklinde konuştu.