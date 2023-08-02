Bursa'dan İstanbul'a havalimanlarına sefer düzenleyen BBBUS yolcu otobüsleri ile Bursa (Mudanya)-İstanbul arasında ulaşım hizmeti veren Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bilet fiyatlarına zam geldi.

BBBUS OTOBÜSLERİNE ZAM

Bursa - Sabiha Gökçen Havalimanı- İstanbul Havalimanı arasında hizmet veren BBBUS yolcu otobüslerine zam geldi.

Güncel fiyatlar; Yapılan zam sonrası 165 TL olan Sabiha Gökçen bileti 185 TL'ye, İstanbul Havalimanı'na gidiş ücreti ise yüzde 13 oranında bir artış ile 230 TL'den 260 TL'ye yükseldi.