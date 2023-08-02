Çanakkale’nin Çan ilçesi Karakadılar köyü sapağı yanında meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Çan-Çanakkale Karayolu'nun 10. kilometresi Karakadılar köyü sapağı yanında Çanakkale istikametine gitmekte olan İ.S. yönetimindeki 17 ABA 790 plakalı kamyonun dorse lastiğine çarpan, Almanya’dan İzmir'e tatile gelen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen ED ZY 328 plakalı cip, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.