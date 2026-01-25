AK PARTİ İNEGÖL TEŞKİLATI DANIŞMA MECLİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, Ocak Ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısını yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Toplantıda, AK Parti Genel Merkezi tarafından verilen 4.750 yeni üye hedefinin %105 oranıyla başarıyla tamamlandığı açıklandı. Bu önemli başarı salonda büyük bir motivasyon oluşturdu.

Programda, üye çalışmaları kapsamında ana kademe, meclis üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları ve mahalle başkanları arasından en fazla üye yapan 5’er kişiye plaket takdim edildi. Teşkilatın sahadaki emeği ve özverisi bir kez daha tescillendi.

ALPER TABAN’DAN 2025 YILI DEĞERLENDİRME SUNUMU

Toplantıda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2025 yılı değerlendirmesini içeren bir sunum yaptı. Sunumda İnegöl Belediyesi’nin mevcut çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi.

AYHAN SALMAN’DAN TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise yaptığı konuşmada, İnegöl teşkilatının ortaya koyduğu başarıdan dolayı tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, sahada gösterilen gayretin AK Parti’nin gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

BAŞKAN MUSTAFA DURMUŞ: “BUGÜN BURADA GÜCÜMÜZÜ TAZELİYORUZ”

Gecenin en önemli mesajlarını AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş verdi. Konuşmasına, “Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli yol ve kader arkadaşlarım, AK davamıza gönül vermiş çok değerli kardeşlerim; hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle başlayan Durmuş, toplantının sadece bir istişare değil, aynı zamanda bir kararlılık ilanı olduğunu vurguladı.

“Bugün burada sadece bir toplantı yapmak için değil; davamızı, hedeflerimizi ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak için bir araya geldik. Bugün burada sıradan bir istişare toplantısı yapmıyoruz. Bugün burada gücümüzü tazeliyoruz, kararlılığımızı ilan ediyoruz, İnegöl’den Türkiye’ye net bir mesaj veriyoruz” dedi.

“BİZ SIRADAN BİR SİYASİ HAREKET DEĞİLİZ”

AK Parti’nin sıradan bir siyasi hareket olmadığını belirten Durmuş, “Biz bu yola sıradan bir siyasi hareket olarak çıkmadık. Biz, milletin sesini merkeze alan, vesayetle mücadele eden, Türkiye’yi kendi ayakları üzerinde duran bir ülke hâline getiren bir davanın mensuplarıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir konuma geldiğini vurgulayan Durmuş, “Bugün Türkiye artık yönlendirilen değil, yön veren bir ülkedir. Tehditlerle geri adım atan Türkiye yok. Masaya çağrılınca susan Türkiye yok. Bugün dik duran, güçlü duran, sözünün arkasında duran bir Türkiye var. Ve bu duruşun yereldeki adı AK Parti teşkilatlarıdır” dedi.

“BU BÜYÜK VİZYONUN YERELDEKİ TAŞIYICILARI BİZLERİZ”

Savunma sanayisinden dış politikaya, enerjiden ulaşıma kadar her alanda Türkiye’nin oyunu kuran bir ülke olduğunu belirten Durmuş, “Bu büyük vizyonun yereldeki en önemli taşıyıcıları bizleriz. İlçe teşkilatları olarak bizim görevimiz; bu yürüyüşü mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane anlatmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.

“İNEGÖL TEŞKİLATI LAFLA DEĞİL, İŞLE KONUŞUR”

Konuşmasının önemli bir bölümünü üye çalışmalarına ayıran Durmuş, “Burada özellikle gururla ifade etmek istediğim bir husus var. Şunun altını özellikle çiziyorum: İnegöl teşkilatı lafla değil, işle konuşan bir teşkilattır” dedi.

4.750 üye hedefinin %105 oranıyla tamamlandığını belirten Durmuş, “Bu sadece bir rakam değildir. Bu; kapısı çalınan hanelerin, gönlü kazanılan vatandaşların, AK davamıza yeniden umut bağlayan insanların göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Başarının kaynağını ise şu sözlerle anlattı: “Bu başarı; mahalle başkanlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kademe teşkilatlarımızın alın teridir. Bu başarı; sosyal medyada klavye başında değil, sokakta, mahallede, vatandaşın kapısında kazanılmış bir başarıdır. Bu başarı; kadın kollarımızın emeğidir, gençlik kollarımızın heyecanıdır, ana kadememizin, meclis üyelerimizin, mahalle başkanlarımızın disiplinidir. İnegöl teşkilatı işte budur. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun.”

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SERT ELEŞTİRİ

Mustafa Durmuş, konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetimine sert eleştiriler yöneltti:

“Bugün maalesef Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetimi döneminde, altyapı başta olmak üzere birçok hizmette ciddi aksaklıklar yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Plansızlık, koordinasyonsuzluk ve beceriksizlik yüzünden yapılan çalışmalar ya yarım kalıyor ya da vatandaşı daha fazla mağdur ediyor. Yollar kazılıyor, aylarca bitirilemiyor. Aynı noktalar defalarca kazılıp kapatılıyor. Bunun adı hizmet değil, bunun adı belediyecilik hiç değil.” CHP belediyeciliği günü kurtarmaktır. AK Parti belediyeciliği geleceği inşa etmektir.”

İNEGÖL BELEDİYESİ’NE HİZMET VURGUSU

İnegöl Belediyesi’nin tüm olumsuzluklara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Durmuş, “Bizim belediyecilik anlayışımızda bahane yoktur. Bizim anlayışımızda reklam değil hizmet vardır, algı değil gerçek vardır, kaçmak yok, sorumluluk vardır” dedi.

“AK PARTİ HER GÜN SAHADA OLAN BİR HAREKETTİR”

Konuşmasının sonunda teşkilata birlik ve disiplin mesajı veren Durmuş, “Birliğimizi bozdurmayacağız. Teşkilat disiplininden taviz vermeyeceğiz. Milletle aramıza kimseyi sokmayacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin çalışma anlayışını ise şu sözlerle özetledi:

“AK Parti; seçimden seçime sahaya çıkan bir parti değildir. AK Parti; her gün çalışan, her gün anlatan, her gün milletin içinde olan bir harekettir.”

Ve konuşmasını şu güçlü mesajla tamamladı:

“Türkiye Yüzyılı’nı yazacak olan kadro AK Parti kadrolarıdır. İnegöl, bu mücadelenin en sağlam kalelerinden biridir ve öyle kalacaktır.”

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ İLE PROGRAM TAMAMLANDI

Programın sonunda oluşturulan divan ile soru-cevap bölümüne geçildi. Teşkilat mensuplarının sahadan, mahallelerden ve çalışmaların işleyişine dair yönelttiği sorular tek tek alındı. Mustafa Durmuş başta olmak üzere protokol üyeleri, yöneltilen sorulara açık ve net cevaplar verdi.

Bu bölümde teşkilatın sahadaki çalışmaları, belediye hizmetleri, üye çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler istişare edildi. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen soru-cevap kısmı, teşkilat içi birlik ve beraberliğin, istişare kültürünün ve ortak aklın güçlü bir yansıması oldu.

Toplantı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona ererken, AK Parti İnegöl Teşkilatı “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda sahada daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.