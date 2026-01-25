İstanbul’da özel huzurevlerinin ücretlerine yüzde 35 oranında artış yapıldı. Zamla birlikte aylık en düşük ücret 20 bin 250 liraya yükselirken, üst segmentte fiyatlar 100 bin liranın üzerine çıktı. Kentteki en pahalı özel huzurevinin aylık bedelinin 106 bin 616 liraya kadar ulaştığı belirtilirken, açıklanan bu tutarlara ayrıca yüzde 10 oranında KDV eklendi.

Ek ücretlendirmelere de var

NTV’nin haberine göre, özel huzurevlerinde ilan edilen ücretlerin yalnızca bakım hizmetlerini kapsadığına dikkat çekiliyor. Fizik tedavi, diyaliz gibi ek sağlık hizmetleri ise ayrı ücretlendiriliyor. Bir bakım merkezinde genel müdür olarak görev yapan Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptiyle hizmet sunduğunu vurgulayarak, İstanbul’da 20 bin lira civarında bir huzurevi bulmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde fiyatlar daha düşük seyrediyor. Bakanlığa bağlı merkezlerde oda ücretleri ortalama 10 bin liradan başlarken, il ve ilçe belediyelerine ait huzurevlerinde bu rakamlar daha da aşağıya iniyor.

'Maliyet azalsın' çağrısı

Bakanlığa bağlı huzurevlerinin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet verdiğini hatırlatan Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu vurguladı. Özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin düşürülmesi halinde daha fazla kişiye hizmet sunulabileceğini ifade etti. Özel sektör temsilcileri de artan giderler karşısında kamusal destek talebini iletti.