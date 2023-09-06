Prematüre (erken doğan bebek) bebeklerin erken doğma sebebiyetiyle bazı organları tam anlamıyla gelişmemektedir ve bu durum bazı sıkıntıları doğurmaktadır. Bunlardan bir tanesi de bebek doğduktan sonra akciğerlerin tam anlamıyla gelişmediği için solunum sıkıntısı yaşamaktadır. 26 gebelik haftasında akciğerler gelişmeye başlar. Bebeğin akciğerinin tam anlamıyla oluşması için bebek anne karnında 40 hafta kalması gerekmektedir.Bu solunum sıkıntısını önlemek için antenatal kortikosteroid ( bebeğin akciğerlerini geliştirmek için yapılan iğne) uygulanır. Bebeğin akciğer gelişimi için steroid ilaç uygulamasının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği anne karnında fetüsten alınan sıvı yardımıyla bebeğin gelişimi anlaşılır.

Bebeğin akciğer gelişimi için steroid ilaç uygulaması bebeğin akciğerinin sadece daha hızlı gelişmesine yardımcı olur. Genellikle akciğeri gelişmeyen bebekler, 39 hafta uygulanan bu yöntemden sonra ameliyat ile dünyaya gelmektedir fakat sadece sezaryen ile gerçekleşir diye bir kural yoktur. Doktorun en sağlıklı doğum şeklini anne adayının ve bebeğin sağlığına bakarak belirlemesi en doğrusudur. Bunun için 40 haftada tam anlamıyla gelişen akciğer 39. haftada kontrol edilir ve 39. haftada doğum gerçekleşir.

Bebeğin akciğer gelişimi için steroid ilaç uygulaması doğrudan bebeğe uygulanmaz. Anneye uygulanır ve plasenta yardımıyla bebeğe ulaşır. Kortikosteroid ilaç uygulamasının birçok avantajları vardır. Yeni doğanın solunum sıkıntısını önlemek, akciğerinin kapasitesini arttırır ve kompliyansını arttırır, beyin içinde bulunan ventriküler boşluklardaki oluşacak olan kanama riskini azaltır, bebek ölümlerini engeller, bağırsaklardaki kanlanma sıkıntısını azaltır.