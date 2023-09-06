Kitap okumak kişinin beyinlerindeki sinir sayılarını ve nöronları arttırarak kişinin hem zekâsı hem de hayal gücü üzerinde mükemmel etkileri vardır. Peki, bu, bebekler için de geçerli mi? Evet. Kesinlikle geçerli. Yapılan bilimsel araştırmalar bebekleri kitap okumanın faydaları ile ilgili şaşırtıcı bilgileri ortaya koymuştur. Ebeveynler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, bebeklerine kitap okuyan ebeveynlerin çocukları diğer ebeveynlerin çocuklarına göre okuma ve yazmayı çok daha önce öğrendikleri görülmüştür. Ayrıca çocuklarına kitap okuyan anne ve babalar doğal olarak çocuklarıyla daha çok iletişim kurmakta ve bu da çocuğun erken konuşmasını sağlamaktadır. Çünkü iletişim, bebeğin karakter gelişimi, konuşma becerileri için zorunlu bir faaliyettir. Kısacası kitap okumak, bebeklerin okuma, yazma, erken konuşma, hayal gücü gelişimi ve karakter gelişimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden sizler de çocuklarınıza daha fazla kitap okumalısınız.

Bebeğinize kitap okumak, okuma yazma becerisi kazanması için, beyin gelişimi için ve karakterini geliştirmesi için gerekli olduğunu biliyorsunuz. Peki, kitap okumanın bebeklerin ileriki yaşlardaki akademik başarıları üzerinde var mı? Bu konuyu araştıran bir araştırma tam olarak yapılmıştır. Araştırma 500 denek yani ebeveyn üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre elinde en az 500 kitap bulunan ailelerin çocukları üniversite sınavlarında daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu da bebeğinize kitap okumanın, ileriki yıllardaki akademik başarıları üzerinde etkiye sahip olacağı demektir. Kitaplar bebeğin eğitilmesi için gerekli unsurlardır.

Bebeklere Hangi Tür Kitaplar Okumak Gerekir?

Bebekler için okunacak kitaplar onların ilgisini çekecek, hayal güçlerini kullanmalarını sağlayacak türden kitaplar olması gerekir. Ayrıca kitaptaki karakterlerin çocuğun hayal dünyası kadar yaratıcı olmalı ve çocuğu belli kalıplara yönlendirecek türden olmamalıdır. Ayrıca bebeğe okunacak kitap resimli olmalı ve üzerinde konuşulabilir bir konuyu içermeli. Çocuğun sorduğu sorulara mantıklı cevaplar verilmeli ve ilgili davranılmalı.

Bebekler Ne Zaman Kitaplara İlgi Duymaya Başlar?

İlk 3-4 ay bebekler dünyaya henüz daha alışmaya çalışır. Bu yüzden kitaplara bilgileri olmayabilir. Ancak 4 ve 6 ay aralığında bir çiğneme nesnesi olarak görebilirler. Fakat 6 aydan sonra bebekleriniz kitaplardaki resimlerle, sembollerle ve renklerle ilişki kurup hayal dünyalarında hikâyeler oluşturabilir. 6 ve 12 aylık dönemlerde çocuklarınızın tam olarak kitaplara ilgisi artar. Yani 6 aydan sonra çocuklarınıza kitaplar hakkında hikâyeler anlatabilir ve onlara resimler gösterebilirsiniz. Hatta resimler hakkında onlarla konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu onlar için keyifli olacaktır ve alışkanlık olacaktır. Bebeğin kişiliği kitaplarla daha sağlam olacaktır.