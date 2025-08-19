Halk arasında cücelik olarak bilinen Akondroplazi, rahatsızlığı ile dünyaya gelen 30 yaşındaki Nurdan Tüfekçi, son 1 yıldır karın ağrısı şikayeti çekiyordu. Bir çok hastaneye başvuran kadın, karın ağrısı tedavisi gördü. Son olarak İnegöl'deki özel bir hastanenin kadın hastalıkları bölümüne başvuran 80 santim uzunluğunda 24 kilogram ağırlığındaki Nurdan Tüfekçi'nin tetkikleri yapıldı. Yapılan tetkiklerde yumurtalığında 3 kilogram kist olduğu tespit edilen hasta apar topar ameliyata alındı.

Belinden yapılan anestezi ile uyanık şekilde 1.5 saat süren ameliyatı başarılı geçen Tüfekçi, servise alındı.

Yumurtalığındaki 3 kilogram olan kistten kurtulan Tüfekçi'nin ağırlığı 24 kilogramdan 21 kiloya düştü.

BAŞARILI OPERASYON

Operasyondan bahseden anestezi doktoru Mahmut Gül, "Hastamız 30 yaşında 80 santimetre boyunda 24 kilo ağırlığında bir kardeşimiz, kendisinin yumurtalıklarında kist olduğu için ameliyat olması gerekti. Biz bu ameliyatta hastamıza önce büyük bir damar yolu açtık kasıktan. Çünkü damar yolunun çok önemi var. Ameliyat sırasında belinden uyuşturduk ve ameliyatı sorunsuz bir şekilde belden uyuşturmayla hastamız uyanık bir şekilde tamamladık. Hastadan 3 kilo kist çıktı. Öncesinde 24 kilo olan hastamız ameliyat sonrasında 21 kiloyla şifalı bir şekilde serviste yatıyor. Ameliyatı bugün oldu. Şu anda da serviste hastamız. Bu tür ameliyatlarda uyutmak hastamız açısından oldukça risklidir. Biz o yüzden bölgesel anesteziyi yani belden uyuşturmayı tercih ettik. Literatürde çok olmayan bir hasta ve güvenli bir şekilde hastanemizde bu ameliyat tamamlandı." dedi.

KARIN AĞRISIYLA GİTTİ 3 KİLO TÜMÖR ÇIKTI

Ameliyat olan Nurdan Tüfekçi, "Benim birkaç yıldır karnım ağrıyordu. Ondan sonra gaz sıkışması ve enfeksiyon dediler. En sonunda ameliyat oldum. İnşallah iyi geçecek. İyi olacağım. Ameliyat sırasında uyanıktım. Doktorum yanımdaydı hep. Beni konuşturduğunu hatırlıyorum. Güzel geçti biraz ağrım var ama iyiyim. Teşekkür ederim herkese." dedi.

Nurdan'ın ablası Tuğba Karakuş, "Kardeşimin ortalama 1 yıldır bu rahatsızlığı vardı. Çeşitli hastanelere gittik, acile gittik. Hep gaz problemi olduğundan bahsetmişlerdi. Sonra birde burayla görüşmek istedik. Burada sağ olsun doktor bey gerçekten çok ilgilendi. Mustafa Bey anında müdahale etmeye hazırdı ve kist olduğunu söyledi 17-18 santimetre büyüklüğünde. Sonra da Mahmut Bey ile görüştük o da elinden geleni yapacağını söyledi ve böyle bir ameliyata karar verdik. Şu an için sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim.

Kadın Hastalıkları Uzmanı Mustafa Kır ise, "Hastamızda 20 santimlik tümör vardı kistlik yapıda. Onu başarılı bir operasyonla çıkarttık." dedi.