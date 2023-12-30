Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile her yıl iki kez güncelleniyor. Yıl sonu gelmişken bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler yeni zamlı rakamları araştırıyor. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bedelli askerlik başvurusu sonrası ödeme aşaması başlıyor. Peki 2024 bedelli askerlik ücret ne kadar, kaç TL olacak? Bedelli askerliğe ne kadar zam gelecek? İşte detaylar…

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. Memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerliğe yüzde 30 zam gelmesi halinde ücret 159.056 lira olacak. Yüzde 40 zam yapılması halinde ise güncel bedelli askerlik tutarı, 171.291 liraya ulaşacak. Bedelli askerliğe yüzde 50 artış olması durumunda toplam ödeme 183.526 lira olacak.