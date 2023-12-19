Bedelli askerlik uygulaması zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelmeye devam ederken, son günlerde ortaya atılan 'kışlasız askerlik' beklentisi tartışmaları yeniden ateşledi.

2019 YILINDA KALICI OLDU

2019 yılında çıkarılan yasa ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlikte 1 aylık temel eğitimini alanlar askerlik görevini tamamlamış kabul ediliyor.

122 BİN TL'YE BEDELLİ ASKERLİK

Şu anki koşullarda 122 bin TL ödenerek yapılan bedelli askerlik dışındaki normal askerlik de 6 aya indirilmişti.

'KIŞLASIZ ASKERLİK' BEKLENTİSİ

Bir süredir sosyal medyada ise 1 aylık temel eğitimin de kaldırılacağı iddiaları gündem olurken, 'kışlasız askerlik' beklentisi adeta yeniden hortladı.

BAKAN GÜLER'DEN TEPKİ: "NEREDEYSE EVLERİNDE ASKERLİK YAPMAK İSTİYORLAR"

Söz konusu iddialar ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kızdırdı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Güler, bedelli askerlikte yeni bir düzenlemenin olmayacağının altını çizerken, "Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?" ifadelerini kullandı.

Güler'in açıklamaları yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlerken, gazeteci Fatih Altaylı ise bir yandan Güler'e hak verirken, bir yandan da 'askerlik ekonomisi'ne işaret etti.

"NEREDEN BAKSAN MASRAF"

Fatih Altaylı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Valla Yaşar Paşa haklı ama o da yapıldı. Bu ülkede bankamatike para yatırarak hiç kışlaya gitmeden askerlik yapanlar da oldu. Bence yanlış da değil. Binlerce insan otobüsle, uçakla, vapurla neyse artık askere gidiyorlar. Paraya yazık. Şu açıdan yazık. Oralarda bunlara kıyafet veriliyor, nereden baksan bir kaç bin TL masraf.

"NE GEREK VAR"

Ne gerek var. Onlar oraya gidiyorlar iş de yapmıyorlar. Karavana yiyorlar. Orada onları zaten ciddiye de alan yok. Kalkıp da çatışma çıksa da oraya gönderilmeyecekler. Hatta oradaki subaylar 'Savaş çıksa kadınları sizden önce çağırırız' diyerek dalga geçiyorlar.

"YAŞAR PAŞA SERZENİŞİNDE HAKLI AMA..."

Madem ordu profesyonelleşti, gerçekten gelmesinler artık. Yaşar Paşa serzenişinde haklı ama Türkiye'de bunlar yapıldı. AK Parti döneminde hiç askere gitmeden askerlik yapıldı.

'ASKERLİK EKONOMİSİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Bir de tabi askerlik ekonomisi diye bir şey var. Mesela Burdur gibi kentlerde lokantalar, oteller bu sayede ayakta duruyor."