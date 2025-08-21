Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinin yeni ulaşım sistemine dair merak edilen tüm detayları maddeler halinde kamuoyuyla paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinde toplu ulaşım sistemini yeniden yapılandırarak metrobüs ana omurga sistemine entegre etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinden Yenikent’e yolcu taşıyan 122 aracın hatlarının revize edildiği ve Karaman, Evrenköy, Camili, Korucuk ile Aşırlar mahallelerinde iç hat sistemine geçildiği belirtildi.

Yeni sistemle birlikte M1 ve M2 kodlu iki metrobüs hattı oluşturuldu. M1 hattı Gar Meydanı ile Korucuk Ulubey İstasyonu arasında; M2 hattı ise Kampüs Yerleşkesi ile Korucuk Ulubey İstasyonu arasında hizmet verecek. Bu hatlar sayesinde şehir merkezi ile Yenikent arasındaki sefer süresi 25–30 dakikaya düşecek.

Revize edilen hatlar arasında yeşil belediye otobüslerinden 21K, 21D, 21C, 22K, 22D, 22C, 23, 24K, 24, 24İ, 25 ve Aşırlar-Orta Garaj hattı tamamen iptal edildi. Mavi minibüs ve özel halk otobüsü hatları ise mahalle içi besleme hatlarına dönüştürüldü.

Yeni sistemde yolcular, mahalle içi besleme hatlarıyla metrobüs istasyonlarına taşınacak. Karaman, Camili, Korucuk, Aşırlar ve Evrenköy-Karapınar bölgeleri için ayrı güzergâhlar belirlendi. Her bölge için üç farklı iç hat rotası oluşturularak erişim kolaylaştırıldı.

Uygulamanın fiyat tarifesi de açıklandı. M1 ve M2 metrobüs hatlarında tam bilet 10 TL, öğrenci bileti 5 TL olacak. Besleme hatlarında ise tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi. Aşırlar hattında ise ücretler sırasıyla tam (Sivil) 23 TL ve öğrenci 17 TL olacak.

Yeni ulaşım sisteminin yürürlüğe gireceği tarih Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacak.