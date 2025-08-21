İnegöl Belediyesi yaz akşamlarını kültür sanat etkinlikleriyle süslemeye devam ediyor. Her yaştan bireye yönelik etkinlikler kapsamında bu hafta çocuklar için Karagöz gölge oyunu minik sanatseverlerle buluştu. Salı akşamı Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl nöbetçi kitaphane yanı, Çarşamba akşamı ise Yeni Belediye binası nöbetçi kitaphane yanında yapılan gösteriye çocukların ve yetişkinlerin ilgisi yoğun oldu.

Hayali Volkan Derman’ın sunumuyla yapılan gösterilerde “Karagöz Çevre Müfettişi” içeriğiyle çocuklar hem eğlencenin tadına vardı hem de çevre konusunda bilinçlendi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteride Karagöz ile Hacivat’ın maceralarına şahitlik etti. Eğlenirken öğreten gösterilerde çocuklar kadar anne babalar da keyifli anlar yaşadı. Kahkaha dolu Karagöz gösterisi sırasında çocuklar kimi zaman müzikler eşliğinde dans ederek gösteriye dahil olmayı da ihmal etmedi.

BAŞKAN TABAN KANAL İNEGÖL’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Salı akşamı Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl’de yapılan Karagöz gösterisine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Burada gösteri sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alper Taban, çocuklar ve mahalle sakinleriyle sohbet edip bölgenin sorunlarına dair de istişarelerde bulundu.