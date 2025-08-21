Bursaspor sezonun ilk maçına Teksas yazılı forma ile çıkacak. Başkan Enes Çelik, “Değerli Bursasporlular, Bildiğiniz gibi 2025-2026 forma göğüs sponsorluk anlaşmasını bugüne kadar imzalayamadık. Ligdeki ilk maçımız olan Yeni Malatyaspor deplasmanında, Türkiye’nin en büyük taraftar grubu 'TEKSAS' yazılı formayla maça çıkacağız. Önümüzdeki hafta oynayacağımız ilk iç saha maçımıza kadar bir firmayla forma göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağlayacağımıza inanıyor, mevcut durumu tüm kamuoyunun takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

