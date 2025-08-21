İznik Belediyesi’nin üçüncüsünü düzenlediği "Nostaljik Yaz Akşamları" etkinlikleri, animasyon film gösterimleriyle yaz boyunca vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Yaz boyunca Çarşamba ve Perşembe akşamları animasyon film gösterimleriyle devam eden etkinlikler, aileler ve çocukların yoğun ilgisiyle İznik sahilinde renkli görüntülere sahne oluyor. Açık hava sinemasında buluşan vatandaşlar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de nostalji dolu yaz akşamlarının tadını çıkarıyor.

Etkinliklere katılan aileler ve minikler, sosyal bir ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşarken, İznik Belediyesi’nin yaz boyunca devam edecek programları ilçeye kültürel bir canlılık katıyor. Etkinliklerde miniklerin mutluluğu ise görülmeye değer.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek şunları söyledi;

"İlçemizde bu tür kültürel etkinlikler düzenlemekten ve vatandaşlarımızın yoğun katılımından büyük mutluluk duyuyoruz. Sinemanın etkileyici dünyasını açık havada İznik’in güzellikleriyle birleştirerek halkımızı bir araya getirmek bizi de memnun ediyor. Çarşamba ve Perşembe akşamları animasyon film gösterimlerimiz devam ediyor. Bu etkinliklerle ilçemizde kültürel ve sosyal bir birlikteliğin oluşmasına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.