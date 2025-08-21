DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın koridorunun tadilatta olması sebebiyle açıklamasını TBMM bahçesinde yaptı. Ancak dikkat çeken detay, basın toplantısını yalnızca bir kameramanın takip etmesi oldu. Gergerlioğlu’nun açıklamasına gösterilen bu düşük ilgi, sosyal medyada gündem yarattı.

Basın Toplantısını Bahçede Yaptı

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getiren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerini basın koridorunun tadilatta olması nedeniyle TBMM basın girişinde gerçekleştirdi.

Sadece 1 Kişi Dinledi

Ancak DEM Partili vekilin açıklamalarını sadece TBMM TV takip etti. Gergerlioğlu hazırladığı metni şemsiyenin altında tek bir kişiye karşı okudu. O anlar Nefes'ten Selahattin Sönmez tarafından fotoğraflandı.