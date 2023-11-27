Lise mezunları için sevindirici bir haber geldi! İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek bekçi alımlarında en az lise mezunu adaylar arasından başvuru yapmak mümkün olacak. KPSS şartının aranmayacağı bu alımlara başvurular online olarak kabul ediliyor.

Bekçi alımı bekleyenler için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Son bilgilere göre farklı iller için bekçi alımları başlamış durumda. KPSS şartının aranmayacağı, alımların özel sektör için gerçekleştirileceği açıklandı. Başvuruların internet üzerinden yapılabileceği belirtilen alımlar, genellikle inşaat işyeri bekçisi pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve alımların hangi illerde yapılacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor!

KPSS Şartı Yok!

Özel sektör alımları olduğu için KPSS şartının aranmayacağı vurgulandı. Dönemsel olarak farklı kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında KPSS şartı olabiliyor. Ancak İŞKUR tarafından yapılan bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor.

İnternet üzerinden bekçi alımına başvurmak isteyenler için detaylar açıklandı. Online başvurularda adaylardan beklenen genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- En az 18 yaşını tamamlamış olmak (Üst yaş sınırı ilanlara göre değişebilir)

- En az ilkokul mezunu olmak (Bazı ilanlarda lise mezunu şartı istenebilir)

- Adli sicil kaydının olmaması

- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir akıl sağlığı sorunu bulunmaması

- Gece saatlerinde çalışabilme yeteneği

- Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.