İnsanların %80’inde hayatlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı gelişir. Bel ağrılı hastaların %90’ında ağrı mekanik nedenlere bağlıdır. Mekanik bel ağrısı aşırı kullanma, travma veya vücuttaki deformitelere bağlı olarak gelişir. Bel ağrılarında mekanik ve mekanik olmayan ağrıları ayırt etmek önemlidir. Mekanik bel ağrılarının çoğu hasta eğitimi, kontrollü fizik aktivite, nonsteroidantiromatizmal ilaç, kas gevşeticiler, ozon tedavisi, nöralterapi ve fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Mekanik kaynaklı olmayan kaudaekina sendromu, karında büyük damarlarda balonlaşma (anevrizma), inflamatuar bel ağrıları, tümörler, omurlarda kırık ve enfeksiyon gibi durumlar mutlaka dışlanmalı ve ileri tetkik ve tedavi planlanmalıdır.



Bel ağrıları devam sürelerine göre akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılabilir. Altı haftadan kısa süren bel ağrısı akut, 6-12 hafta devam eden bel ağrısı subakut, 12 haftadan uzun süren bel ağrısı kronik olarak kabul edilir.



Bel ağrılarının çoğu bel ve kuyruk sokumu birleşim yerinde görülmektedir. Belden uyluk ve dizlere kadar yayılan ağrı genellikle omurganın kas, ligament ve eklemlerinden kaynaklanan yansıyan ağrı ile ilişkili iken, belden diz altına kadar yayılan ağrı genellikle nörolojik kaynaklıdır ve spinal sinir köklerini etkileyen bir patolojiyi düşündürür.



Bel ağrısı nedenleri

Omur çevresi kaslarda spasm, gerilme

Bel kayması

Doğumsal omur anomalileri

Kireçlenme

Bel fıtığı

Belde kanal daralması (spinalstenoz)

Omurlarda enfeksiyon

Tümör

İç organ patolojileri

Bel ağrısı toplumda ne sıklıkta görülür?

Bel ağrısı sık rastlanılan önemli bir sağlık problemidir. İnsanların %80’inde hayatlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı gelişir. Bel ağrılı hastaların %90’ında ağrı mekanik nedenlere bağlıdır.

Bel ağrısı nedenleri nelerdir?

Bel ağrıları mekanik ve mekanik olmayan ağrılar olarak sınıflandırılabilir.

Mekanik bel ağrısı nedenleri

Aşırı kullanma, travma veya vücuttaki deformitelere bağlı nedenler.

Omur çevresi kaslarda spasm, gerilme

Bel kayması

Doğumsal omur anomalileri

Kireçlenme

Bel fıtığı

Belde kanal daralması (spinal stenoz)

Mekanik kaynaklı olmayan bel ağrısı nedenleri

Kauda ekina sendromu,

Karında büyük damarlarda balonlaşma (anevrizma),

İnflamatuar bel ağrıları, tümörler,

Omurlarda kırık ve enfeksiyon gibi durumlar

Bel ağrılarının tedavisinde neler yapılabilir?

Mekanik bel ağrılarının çoğu hasta eğitimi, kontrollü fizik aktivite, nonsteroid antiromatizmal ilaç, kas gevşeticiler, ozon tedavisi, nöral terapi ve fizik tedavi ile tedavi edilebilir.

Mekanik kaynaklı olmayan kauda ekina sendromu, karında büyük damarlarda balonlaşma (anevrizma), inflamatuar bel ağrıları, tümörler, omurlarda kırık ve enfeksiyon gibi durumlar mutlaka dışlanmalı ve ileri tetkik ve tedavi planlanmalıdır.