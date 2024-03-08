Bel ağrısı genelde halk içerisinde işçi sınıfının bir sorunudur. Gündelik hayatımızda yaptığımız işler bel ağrısına veya romatizmaya neden olur. Romatizma bel ağrısının bir üst seviyesidir. Romatizmayı önlemek için önce bel ağrısının önüne geçmek zorundayız. Genelde ağır işlerde çalışan insanlarda görülen bel ağrılarının evde tedavisi ve iyi gelen çözüm yolları aslında oldukça basittir fakat sürekliliğe ve iradeye dayalı olduğu için insanlar genelde bu tedavi yöntemlerini yapmak istemezler. Sağlık bu… Öyle işine gelince yapacağın işine gelmeyince yapmayacağın bir şey değil. Hadi o zaman bel ağrısına evde çözüm yolları ve tedavi yöntemlerini birlikte öğrenelim.

Bel ağrısı ve romatizma ağrılarını çeken hastalar için egzersizler Bel ağrısı çekmekte olduğunuz sırada egzersiz yapmak kendinizi daha kısa müddette iyi hissetmenizi sağlar ve bel ağrsıcaklıknın daha şiddetlenmesini önler. Ancak, hafif yahut orta şiddette bel ağrınız varsa belinize çok fazla yüklenmeden:

-Kısa yürüyüşler

- Esneme ve gerilme egzersizleri

- Kondüsyon bisikleti kullanmak

- Yüzmek şeklinde egzersizleri yapabilirsiniz.

Ülkemizde yaklaşık olarak %90 oranında insanın, yaşamları boyunca mutlaka bir döneminde bel ağrısından yakınmışlardır. Çoğunlukla bel ağrısının sebebi ağır kaldırmak, yanlış duruş ve oturuş bozukluğundan hatta ters hareket yapmaktan oluşan mekanik nedenlerdir. Tekrarlanan bu zorlamalar sonrasında bel, kas ve bağlarında zedelenmeler yaratır ve kullanılan ağrı kesiciler de ile kısa süreli bir iyileşme dönemi geçirilir, belki de atlatılır. Ama bel ağrısı eğer 3-4 aydan uzun sürüyor ise işte o zaman kronik bel ağrısı olur. En çok rastlanan sebepler arasında omurgadaki disklerin yıpranması ve fıtıklaşması vardır. Duruş bozuklukları ve omurgadaki eğrilik bel ağrısına neden olabilir.

İlaç kullanmaktan yana değil iseniz, tam sizin için evde hazırlayabileceğiniz bir önerimiz var!

Romatizmaya ve bel ağrısına çözüm: Patates suyu!

Romatizmaya iyi gelen bitki patates

Evet, hiç aklınıza gelir miydi? Patatesi kaynatarak elde ettiğiniz suyu soğutup için, bel ağrısından kurtulun. Yalnız patatesi kaynatmadan

önce üzerindeki siyah lekelerden iyice arındırın. Her gün hazırlanan bu karışımı içip, sadece 2 haftada bir de bu suyu içmeye ara verin. Vücudumuza nefes aldıralım dimi ama!

Artık günümüzde her 3 kişiden birinin şikâyeti olan ve müzdariplik derecesi en yaygın olan bel ağrısı ve romatizmadan kurtulmanın bitkisel yolu patates suyu içmekten geçiyor. Patatesin faydalarının bu kadar ile sınırlı kalmadığını dile getiren fitoterapi uzmanları patates suyunun faydaları arasında gastrit, kolik ve mide ülserleri ile kalp hastalıkları gibi çeşitli hastalıklar gösterilmektedir. Patates suyunun saçlara ve cilde iyi geldiğine ilişkin veriler de bulunmaktadır.

Mide yanmasını bile GEÇİRİYOR!

Patates suyu çok iyi bir antienflamatuar’ı vardır. (Yangı önleyici) Bel, sırt ve eklem ağrılarının giderilmesinde fazlasıyla etkili olup, Gut hastalığına da faydalıdır. Patates suyu vücudun her bölgesinde dolaşımın iyileşmesine yardımcı olur. Ama özellikle sabahları aç karnına içilmesi önerilir. Patates suyu sindirim sisteminin sağlıklı işleyişine yardımcı olur. Kabızlık, ishal, şişkinlik, mide yanması ve hazımsızlık gibi problemlere karşı etkilidir.

Bel Ağrısı Nedir-Bel ağrısı ve Romatizmaya ne iyi gelir?

SABAH AÇ KARNINA İÇİLİRSE! Sabahları içilen patates suyunun reflü hastalarına iyi geldiği yönünde veriler bulunmaktadır. Patates suyu vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin ve safranın temizlenmesinde faydalıdır. İdrar yollarında taş oluşumunu da azaltır. Saç köklerini besler, daha gür ve sağlıklı saçlara kavuşmanıza katkı sağlar. Bunun için de patates suyunu, yumurta akı ve bal ile karıştırıp saçlarınıza uygulayıp ye yarım saat sonra saçlarınızı şampuan ile duruladığınız da gayet sağlıklı saçlarınız olacaktır ve üstelik sıfır maliyet ile…