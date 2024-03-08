Bel fıtığı oluşunca aşırı ağrılar, sancılar çok görülür. İnsanlar genelde bel fıtığı ameliyatından çok korkarlar. Çevrelerinde duydukları "O bel fıtığı ameliyatı olunca felç kalmış, ameliyatı oldu ama tekrarlayabilirmiş." laflarını duydukları için insanlar ameliyata kuşkulu bir yönle bakmaktadırlar.



Aslında bel fıtığı ameliyatının çok korkulacak bir yönü yoktur. Eğer bel ağrılarınız, yürümenizde zorluk varsa, en kısa sürede doktorunuza görünmelisiniz. Fıtık hangi tarafta ise o tarafa kalçadan başlayan ve topuğunuza gidene kadar bir ağrı vardır. Bel fıtığı ameliyatlarının en kötü yanı ise kalıcı çözüm değildir. Bir süre sonra bel fıtığınızın tekrar etme olasılığı vardır. Bel fıtığı bazen ameliyatla düzeltilse de kısa süre içinde tekrar oluşabilir. Ve hastada aynı problemlerin oluşmasına neden olabilir.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Süreç

Bel fıtığı ameliyatı sonrası bazı riskler vardır. Bazı hastalarda felçlikler meydana gelir. Uzuvlarındaki güçsüzlükten dolayı hastalar rahatsız olur. Bu nedenle bacaklar kaslarını çalıştırmaları için bir süre fizik tedavi uzmanından yardım alırlar. Bel Fıtığı hastalığından dolayı ameliyat olan çoğu insanlar bel fıtığının tekrar etmesi sonucu hastaneye tekrar gelirler. Bazıları kaçınılmazdır. Hastaların yaşam şekli, çalışma şekli, kilosu, yaşı ile oldukça ilgilidir. Yaşlı hastaların kullandığı diğer ilaçlar ameliyattan sonra kan akışının hızlanması sonucunu verir. Diyabet olan hastalarda ise enfeksiyon riski baş gösterir. Bu da onları özel bir gruba almak zorunda bırakır. Genelde bel fıtığındaki riskler bunlardır. Hastanın Bel Fıtığı ameliyatı olup olmaması doktorun kararına kalmıştır.

Bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrılar ne zaman geçer?

Bel fıtığı ameliyatları genelde başarılı olarak sonuçlanır. Teknoloji geliştiği için kapalı ameliyat yapmaya başlanmasıyla ağrılarda da büyük bir azalma vardır. Ameliyattan sonraki ağrılar erken dönem ve geç dönem olmak üzere ayrılır.



Bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra erken dönem ağrıları: Bel fıtığı ameliyatı yapan doktorun iyi çalışmışsa eğer laparoskopik yöntem kullanılmışsa bel ve bacaklarda 3-4 günlük erken dönem ağrısı görülebilir. Hastaya ameliyattan sonra düşük dozda ilaçlar kullandırılarak çeşitli ağrıların önlerine geçilmeye çalışılır. Bel fıtığı sonrası geç dönem ağrıları: Ameliyat sonrası ağrı eğer 1 haftadan fazla sürdüyse doktora gidilmesi gerekmektedir. Ameliyat bölgesinde birçok sinir dokusu bulunur.



Sinir dokularına baskı olursa eğer kronik ağrılar başlayabilir ve artabilir. Sinir sıkışmasına bağlı ağrılarda hasta his azalması, hissetmeme, aşırı hassas gibi şikayetlerle doktoruna gider. Bu tip ağrılar genelde kısa sürelidir. Eğer ağrının sebebi sinir sıkışması değil de ameliyat sırasında yapılan yamaya bağlı ise bu ağrılar kalıcıdır. Ancak sinir sıkışması kadar kuvvetli değildir.



Bel fıtığı ameliyatı sonrası cinsel yaşam

Ameliyat sonrası cinsel yaşamın ne zaman başlaması konusunda bir süre yoktur. Fakat ilk bir hafta cinsel aktivitelerden uzak kalınması gerekir.

Bel fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme süreci

Her hastanın iyileşme süreci değişiktir. Bünyeye göre farkındalık gösterir. Genel olarak hastalar anesteziyle ameliyat oldularsa 4 saat, narkozsuz ameliyat oldularsa 2 saat sonra ayağa kaldırılırlar. Ertesi gün taburcu edilme olasılığı yüksektir. Ağır işte çalışmıyorsa iş başı yapabilirler. İsteğe göre bir kaç gün istirahat edebilirler.





Bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Ameliyat sonrası genel olarak hastalarda ağrı olmaz, ameliyatlar da olduğu gibi bel fıtığı ameliyatlarında çok küçük ihtimal dahi olsa kanama gibi sorunlar olabileceği düşünülerek hasta bir gün hastanede tutulur. Hastalar doktorun belirlediği süreye kadar oturmaması gerekir. Yatarak dinlenmek daha iyi olacaktır. Ameliyat sonrasında merdiven çıkarken, inerken dikkatli olunması gereklidir. Merdiven iniş ve çıkışlarda bel arasındaki omurlarda gevşemeler olur, bu durumda dikkatli olunmalıdır... Ancak zorunlu olarak merdiven çıkılacak ise duraklayarak tek tek çıkılması gerekir. Bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra doktorunuzun istediği zamanlarda kontrole gitmeyi unutmayın. Başarılı bir bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra bağdaş kurarak yemek yemeyin.



Zorunlu ise medikal ürünlerden destek alın. Ameliyat sonrası tam iyileşme olana kadar destekli sandalye kullanarak masada yemek yemek daha doğru olacaktır. Sandalyeye otururken yavaşça eğilerek oturun. Tuvalet ihtiyacınız olduğu vakit alafranga tuvalet kullanınız. Eğer alafranga tuvaletiniz yok ise almaya çalışın. Ameliyat yaralarınızın enfeksiyon kapmaması gerekiyor. Ameliyat olduktan bir süre banyo, duş almamalısınız. Doktorunuz bu konuda tavsiye verecektir. Ayakkabınızı giyeceğiniz vakit yere oturarak giyin. Ameliyat sonrasında yattığınız yatağınız tam ortopedik olmalıdır. Kanepe, sandalye tarzı uygunsuz yerlerde oturup yatmayınız. Sabahları uyanırken birden kalkmayın. Önce yan dönün, daha sonra ellerinizle destekleyerek oturur pozisyona geçin.

Dizlerinize ağırlık vererek kalkın. Yüksek yerlere uzanmayın, uzanmak yerine tabure veya merdiven ile çıkın. Bel fıtığı ameliyatlarından sonra hastaya otuz gün istirahat (rapor) verilebilir. Bu süreyi iyi kullanıp, kendinize zarar vermeyin ki bir daha ameliyata gerek kalmasın. Ağrım yok diye eskisi gibi hareketli olmayın. Beliniz zarar görebilir. Bel fıtığı ameliyatlarında istirahat süresi uzun olduğundan kilo problemi ortaya çıkabilir. Bu durum olmadan sağlığınızdan ödün bir vermeden bir beslenme ve diyetetik uzmanına görülebilir. Sağlığınız için kilo almamaya çalışın. Kilo almak kilo vermeye göre daha çabuk olur... Ameliyat sonrası istirahat bitip sandalye de oturarak çalışan kişiler ortopedik bel yastığı kullanmalılardır. Aksi halde bel de ağrı oluşumu olacaktır. Bel fıtığı ameliyatı sonrası yürüyüş bel fıtığı ameliyatı sonrası egzersizler beliniz için iyi olacaktır.



Bel fıtığı ameliyatından sonra nasıl yatılmalı?

Bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen insanlar sert yatakta istirahat edebilmeli uygundur. Ancak Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan insanların ortopedik yumuşak yatakta yatmaları gerekir. Eğer hasta bir hafta içerisinde iyileşmezse doktor gözetiminde tekrar kontrol edilir. Ona göre tedavi başlatılır. Eğer doktor hasta sert yatakta yatacağını uygun görürse hasta sert yatakta yatmalıdır. Üzerine yatıldığında şekli bozulmayan, yatınca vücudun şeklini alan yataklar uygun görüşür. Bu özellikte çeşitli yatak türü vardır. Yatakta yatmak için en iyi pozisyon hastanın rahat ettiği pozisyonudur. Yatarken dizlerin kırılması ve arasında yastık konularak uyunması halinde beldeki ağrıların azaldığı görülür.

Bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerekmeyen hastalar için sert yatakta istirahat etmeleri uygun görülmektedir. Bu sürecin devamına hastanın verdiği yanıt etkili olacaktır. Gerektiği takdirde doktor tarafından bu süre uzatılabilir ya da azaltılabilir. Bir haftada hastada iyileşme meydana gelmezse, hastalar yeniden değerlendirmeye alınır.