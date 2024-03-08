Bel Fıtığın Ne İyi Gelir Basit Egzersiz ve Kür Tarifi

Halk arasında Bel Fıtığı; tıp dilinde Herniated Discus adı verilen omurların arasına et dokusunun sıkışması ile oluşan bir rahatsızlık türüdür. Bazen dayanılmaz ağrı hissi verse de kimi zaman sessiz seyreder. Pek çok insan bu dertten muzdariptir.

Bel Fıtığının belirtileri arasında; kalçaya uzanan ağrı, ayaklarda ve bacaklarda ağrı ve ilerleyen süreçte ayak parmaklarında uyuşukluk gösterebilir. Ani yapılan ters hareketler sebep olabilecekken, yükseğe uzanma hareketi de bu rahatsızlığa neden olabilir. Böylesi şikayetler mevcut ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak muayene ve tarama yapılması daha doğru olur.

Daha önceden tanılanmış bir fıtık öykünüz var ve Bel Fıtığına Ne iyi Gelir diye merak ediyorsanız size yardımcı olacak birkaç madde sıralanabilir. Öncelikle doktor tarafından reçete edilmiş ilaçlarını uygun dozlarda ve belirlenen tedavi süreci boyunca düzenli kullanmalısınız. Medikal tedavinin yanında sizi rahatlatacak, yaşam kalitenizi arttırarak hayatınızı kolaylaştıracak ve Bel Fıtığına Ne iyi Gelir sorunuza çözüm olacak bir kaç madde daha ilave edelim.

-Evvela reçete edilen kas gevşeticilerinizi akut dönem denilen ağrının şiddetlendiği zamanlarda mutlaka kullanın.

-Bel bölgenize kuşak yada korse türü, ısıtma özelliği olan ürünlerden kullanın.

-Yüksek bir yerden (mesela raf gibi) bir şey alma ihtiyacınız olduğunda ayak parmak uçlarına basmak yerine merdiven yada tabure gibi eşyaları kullanın.

-Ayakkabılarınızı bağlarken eğilmek yerine ayaklarınızın üzerine oturup o şekilde bağlayın.

-Elinize aldığınız poşet, çanta v.b eşyaları her zaman dengeleyerek taşıyın.

-Ani hareketlerden sakının.

-Günde en az yarım saat hafif tempolu yürüyüş yapın.

-Kilonuzu dengede tutmaya özen gösterin.

-Sabahları basit bel egzersizleri uygulayın.

-Haftada (imkanınız var ise) yüzmeye çalışın.

-Belinizi sıcak tutmaya gayret gösterin.

-Düzenli ve belirli aralıklarda mutlaka hekim kontrollerinizi yaptırın.

-Bayansanız ve birde hamile kalmak istiyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşmanızda fayda olacaktır. Çünkü gebelik durumunda vücut ağırlığı değişeceği için ayrıca sıkıntı yaşamayasınız.

-Yumuşak yapılı düz ayakkabılar tercih edin.

-Yüksek topuklu ayakkabılardan ve uzun süre ayakta kalmaktan kendinizi esirgeyin.

-İlla topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyorsa da ayakkabı tabanını yumuşak olanlardan tercih edin. Oturduğunuz vakitlerde ayakkabılarınızı çıkartın.

-Sizi zorlayacak hareketlerden(eşya kaldırma, ağırlık çalışmaları gibi) uzak durun.

-Yattığınız yatak ortopedik serilerden olmalı. Yatağınızı değiştirme gibi bir durumunuz yok ise de sert zemin üzerinde yatmaya çalışın.

-Kesinlikle ve kesinlikle merdiven altı faaliyet gösteren klinik v.s yerlerle yada kişiler ile ilgilenmeyin.

-Bel çekmesi adı verilen hiç bir hekimlik bilgisi olmayan insanlara asla ve asla itibar etmeyin. Bu tür insanlar bilgisizlik ve cehaletlerinin sebeplerini size ve sağlığınıza ödetebilir.

-Kanepe, koltuk, sandalye gibi oturma alanlarında mutlaka 90 derecelik bir vücut açısı ile oturun.

Ağrılarınızın akut atağa geçtiği dönemlerde yine bitkisel kürlerde size fayda sağlayabilir. Bel Fıtığına Ne İyi Gelir peki diyecek olursanız devamını dikkat ile takip edebilir, sizde muzdarip olduğunuz sıkıntınızdan belki bitkisel kürler ile rahatlama yaşayabilirsiniz. Birkaç alternatif öneriyi aşağıda sıralıyoruz. Uygun ölçülerde ve tariflerdeki şekli ile yaparsanız olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Bel Fıtığına İyi Gelen Kür Tarifleri

1 Çay Bardağı hakiki zeytinyağı

1 Tatlı Kaşığı toz karabiber



Hazırlanışı: Öncelikle ılık bir duş alın. Bel ve çevresini güzelce kurulayın. Bir tava yada Küçük bir tencere içerisinde zeytinyağını ılıtın. Ne çok sıcak olup özelliğini kaybedecek nede çok soğuk olacak. Serçe parmağınız yardımı ile kontrol edebilirsiniz. Ilınan yağın içerisine karabiberi ekleyip bir kaç dakika karıştırın. Yüzükoyun yatın ve size yakın olan bir arkadaşınızdan komşunuzdan yardım alarak ağrı olan bölgeye en az on beş dakika masaj yaparak yedirmesini sağlatın. İşlemin ardından belinizi sıcaklık etkisi vermesi için bir korse yada kuşat ile sarın ve bu şekilde en az iki saat yatın. Bu kürü en az 3 gün uygulayın ve rahatlığın ağrısızlığın keyfine bakın.

Yine Bel Fıtığına İyi Gelen başka bir kür tarifimiz ise söyle:

1 Yemek Kaşığı zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı balı aynı anda ısıl işleme tabi tutun. Balın rengi az dönünce diğer kürde olduğu gibi uygulayın. Bir kaç saat dinlendikten sonra masaj yapılan alanı sıcak su ile durulayın.



Tüm bu alternatiflere rağmen herhangi bir aksi durum olmuş yahut rahatlama hissetmiyorsanız size en yakın sağlık kuruluşu ile mutlaka irtibata geçin.