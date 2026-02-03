Şişli'de bulunan PERPA Ticaret Merkezi A Blok'ta 2 Şubat'ta Kat Malikleri Olağan Genel Kurulu yapıldı. İddiaya göre, 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan yoklamada 515 kat malikinin asaleten, 698 kat malikinin vekaleten olmak üzere toplam bin 213 kat maliki toplantıya katıldı ve gerekli çoğunluk sağlandı. Seçimler sonucunda Başkan Adayı Selahattin Çekiç'in yer aldığı liste, çoğunluğun oyunu alarak kazandı. Seçimlerin ardından, yeni yönetimin görevi devralamadığı ileri sürülürken, mevcut yönetim ise konuyla ilgili mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Mevcut yönetimin devir işlemlerini gerçekleştirmediği iddiası üzerine, yeni yönetime destek veren bazı kat malikleri yönetim ofisi önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. Toplanan grup, seçim sonuçlarının uygulanmasını talep ederken, polis ekipleri bölgede önlem aldı. Ara ara gergin anların yaşandığı protesto sonrası yeni yönetim, yaşanan sürece ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

'Yönetimi devralamıyoruz; bu tam bir hukuksuzluk'

Seçimi kazanan Selahattin Çekiç, yönetimi devralamadıklarını söyleyerek, 'Dün, 2 Şubat'ta Perpa'da genel kurul vardı. Seçimli ilk genel kurulda yeterli sayıya ulaştık, bin 213 oyla büyük bir farkla yönetimi kazandık. Yönetimi devralamıyoruz; bu tam bir hukuksuzluk. 16 yıllık bir yönetim anlayışı vardı, bu dün devrildi ama maalesef yönetimi devralamıyoruz. Bu da büyük bir problem. Perpalılar geldi, iradesine ve oyuna sahip çıkmak istiyor. Burası 2 bin 200 kat malikinin olduğu, herkesin hakkı olan bir yer. İnsanlar şu an kendi yerlerine alınmıyorlar. Buradaki esnafa polis çağırmak nedir? Burada herkes eski esnaf, burası herkesin kendi malıdır' dedi.

'Şikayetçi olacağız'

Çekiç, yönetimi devralamadıkları takdirde şikayetçi olacaklarını belirterek, 'Burası bir hukuk devleti; zorla oturamazsın. 16 yıllık koltuğunu bırakıyorsun, korkuyorsun. Arkadaşlar, 10 tane yönetim kurulu üyesi burada esnaf olan arkadaşları anlayamıyoruz. Sizin hiçbir itibar sıkıntınız yok. Bakın, bu kadar Perpalıyı buraya yığdınız; yarın öbür gün koridorlarda bu insanlara nasıl bakacaksınız? Biz bunu anlayamıyoruz. Lütfen yeni yönetime burayı bir an önce bırakın. Hukuk bunu gerektirir, demokrasi bunu gerektirir. Bir an önce şikayetçi olacağız. Bugün öğleden sonra avukatlarımız başvuru için mahkemeye gitti, evrakları hazırlıyoruz. Büyük bir farkla seçimi kazandık ama şunu anlayamıyoruz; hala seçim esnasında ışıkları kapattılar, ısıtıcıları kapattılar, vekaletleri alıp kaçtılar' diye konuştu.

'İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdik, ihtiyati tedbir davası açtık'

Perpa A Blok Yönetim Kurulu mevcut Başkanı Hasan Sezgin, ihtiyati tedbir davası açtıklarına değinerek, 'Dün bir genel kurul yaşadık. Bu genel kurul her iki tarafı da mutlu etmedi; bir tarafı mutlu ettiyse de bu zoraki bir mutluluktu. Biz İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe verdik, ihtiyati tedbir davası açtık. Bu davanın sonucuna göre, eğer mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse 12 Şubat'ta ikinci seçim yapılacak. Mahkeme bizim talebimizi reddederse, ret kararı çıkar çıkmaz, biraz önce yukarıda söylediğim gibi Hakan Bey'e de söyledim, Orhan Bey'e de söyledim; ret kararı çıkar çıkmaz yarım saat, 40 dakika içinde gelirsiniz, genel kurulu bütün evraklarıyla, kasasıyla, her şeyiyle size teslim edeceğiz' şeklinde konuştu.