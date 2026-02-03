Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte aerodinamiğin otomobil tasarımındaki önemi daha da arttı. Bu durum, araçların dış görünümünde dikkat çekici değişiklikleri beraberinde getirdi. Üreticiler, hava direncini azaltmak amacıyla çeşitli tasarım çözümlerine yönelirken, en çok tartışılan uygulamalardan biri de gizli kapı kolları oldu.

Gövdeyle aynı hizada tasarlanan ve yalnızca kapı açılmak istendiğinde dışarı çıkan bu kapı kolları, estetik ve aerodinamik avantaj sağlasa da güvenlik açısından bazı soru işaretlerini gündeme getirdi. Özellikle elektrik sisteminin devre dışı kaldığı kazalarda, kapıların açılamaması hem yolcular hem de kurtarma ekipleri için risk oluşturabiliyor.

Bu endişeler doğrultusunda Çin hükümeti, elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan ve tamamen elektrikle çalışan gizli kapı kollarının 1 Ocak 2027 itibarıyla yasaklanacağını açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, 3,5 tona kadar olan binek araçlarda kapıların hem içten hem de dıştan manuel olarak açılabilmesi zorunlu olacak. Mekanik sistemlerin, elektrik kesintisi ya da çarpışma sonrası kapıların kilitli kalmasının önüne geçmesi hedefleniyor.

Getirilen yeni standartlar kapsamında, dış kapı kollarının belirli bir kavrama boşluğuna sahip olması, iç kısımdaki manuel açma mekanizmasının ise net şekilde görülebilir, işaretlenmiş ve kolay erişilebilir olması şart koşulacak.

Uzmanlar, bu düzenlemelerin yalnızca tasarım anlayışını değil, aynı zamanda araçların acil durumlarda sunduğu güvenlik performansını da doğrudan etkileyen önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Gizli kapı kollarının elektriksel arızalarla çökmesi veya güç kaybı sonrası işlevini yitirmesi nedeniyle bazı kazalarda kapıların açılamadığı ve kurtarma çalışmalarının zorlaştığı iddiaları uzun zamandır gündemde. Özellikle bazı çarpışma vakalarında kurtarma ekiplerinin elektronik kapı sistemleri nedeniyle müdahalede gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Yasak, ilk etapta elektrikli araçlarla sınırlı tutulsa da yeni düzenlemenin tasarımsal etkileri daha geniş olabilir. Çünkü Çin, dünyadaki en büyük otomobil pazarı ve aynı zamanda önemli bir üretim merkezi konumunda. Bu nedenle üreticiler, aynı platformu farklı pazarlarda da kullanmak üzere kapı kolu tasarımlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir. Bu da saklı kapı kolu trendinin küresel ölçekte azalmasına yol açabilir.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayınlanan yeni düzenlemelere göre kural 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ancak Çin'de satış onayı almış ve piyasaya sürülmek üzere olan araçlara tasarımlarını değiştirmeleri için Ocak 2029'a kadar süre tanındı.

Yasak hem kendiliğinden saklanıp gerektiğinde çıkan kapı kollarını hem de Tesla’da olduğu gibi bir tarafından bastırılarak ortaya çıkan tasarımları kapsıyor.

Gövde ile aynı hizada olan yarı gizli kapı kollarında ise elin girip kavrayabileceği bir alan bulunması şartı yer alıyor.