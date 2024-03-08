Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, müşterilerine ramazan ayı boyunca keyifli ve huzurlu bir alışveriş deneyimi sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan boyunca müşterilerine sağlıklı ve lezzetli ürünler sunmayı, aynı zamanda uygun fiyatlarla bütçelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ramazan sofralarını zenginleştirmek için geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Özhan Market, her gün taze ve kaliteli ürünleriyle müşterilerini karşılıyor. Market, et reyonundan unlu mamuller ve meyve sebze reyonuna kadar ramazanaa özel iftar ve sahur ürünlerini hijyenik şartlarda titizlikle müşterilerine sunuyor.

Özhan Market, ayrıca müşterilerinin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanan paketler ve kampanyalarla da dikkat çekiyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da, içinde çeşitlikuru bakliyat, kahvaltılık ürünler ve içeceklerbulunan ramazan paketleri hazırlayan market, zengin paket içerikleriyle Bursalıların iftar sofralarına eşlik edecek. Söz konusu paketlerin içerikleri, istenildiği taktirde müşterilerin özel istekleri doğrultusunda da organize edilebilecek.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan market ramazan boyunca alışveriş deneyimini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Mağazalarında hijyen ve güvenlik standartlarına tam uyum sağlayan Özhan, müşterilerin rahat ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldı. Ramazan ayında indirimlerin yanı sıra kampanya ve sürprizler de vatandaşları bekliyor.