Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nissa Buklet Fabrikasında üretimine başlanacak yeni ürünleri inceleyerek şirketin üretim ve pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve turizm sektöründeki konaklama tesisleri için terlik, şampuan, sabun ve saç kremi gibi buklet ürünlerin üretiminin gerçekleştirildiği Nissa Buklet Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Fabrikanın üretim tesislerini gezerek çalışanlarla bir süre sohbet eden daha sonra şirketin üretim ve pazarlama faaliyetleri hakkında Nevşehir Belediyesi Turizm ve Spor A.Ş yöneticilerinden bilgi aldı.

Arı’ya Nissa Buklet Fabrikası’ndaki incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler ve bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.