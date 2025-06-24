Olayın faili, belediyeye gelen bir zabıta personeliydi. İddiaya göre, başkanla görüşmek üzere binaya gelen zabıta memuru, görüşme sırasında yanında taşıdığı tabancayı başına dayayıp ateş etti. Silahtan çıkan mermi, zabıta personelini ağır şekilde yaralarken, sekerek Başkan Bıyık’ın koluna da isabet etti.

Belediye binasında yaşanan silah sesleri paniğe yol açarken, çevredeki personel durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan zabıta memuru ile Başkan Bıyık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak zabıta personeli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Başkan Bıyık’ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Olayın ardından soruşturma başlatılırken, kendini vuran zabıta personelinin psikolojik durumu ve yaşananlara ilişkin geçmiş süreç detaylı şekilde araştırılıyor.