Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenlik nedeniyle iptal edilen uluslararası uçuşlar ve kapatılan hava sahalarıyla ilgili açıklama yaptı. İsrail’in 13 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırılar sonrası bölgedeki hava sahalarında çeşitli kısıtlamalar devreye girdi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, güncel uçuş bilgilerini paylaştı.

Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlığın ve ilgili kurumların süreci dikkatle izlediğini belirtti. Seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için gerekli adımların atıldığını vurguladı. Açıklamada, İran-Tahran uçuş bölgesinin 25 Haziran saat 10.30’a, İsrail-Tel Aviv hava sahasının ise 25 Haziran saat 03.59’a kadar uçuşlara kapalı olduğu bildirildi. Bu kapsamda bazı seferlerin geri çağrıldığı, bazı uçuşların ise iptal edildiği duyuruldu.

Yayımlanan güncel listeye göre uçulamayan ülkeler ve iptal edilen destinasyonlar şöyle sıralandı:

AJet’in Dubai, Dammam, Sharjah;

SunExpress’in Dubai, Beyrut, Erbil;

Pegasus’un Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat, Karaçi uçuşları durduruldu.

Cakarta ve Denpasar çıkışlı bazı seferler, Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bakü’ye yönlendirilerek yakıt ikmali sonrasında İstanbul’a ulaştı. Uraloğlu, Körfez bölgesindeki uçuşların büyük ölçüde normale döndüğünü; ancak İran, Irak ve Suriye uçuşlarının hâlâ iptal olduğunu ifade etti. Ayrıca bölgede görevli uçak ya da personelin bulunmadığı da belirtildi.

Bakanlık, yolculara uçuş öncesinde havayolu firmalarının resmi internet siteleri ya da mobil uygulamaları üzerinden bilgi almaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu.