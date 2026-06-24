Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "İnegöl Bilim Merkezi İçin Mobilya Alım İşi" ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle yapılacak.

İhale, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te, İnegöl Belediye Başkanlığı Yeni Belediye Binası B Blok Toplantı Salonu'nda elektronik tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında, İnegöl Bilim Merkezi için toplam 58 kalem mobilya satın alınacak. Alınacak malzemelerin teslimi ise Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No: 9 adresinde bulunan Bilim Merkezi'ne yapılacak.

Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlayacak ve mobilyaların teslimini 45 takvim günü içerisinde tamamlayacak.

SADECE YERLİ FİRMALAR KATILABİLECEK

İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek. Teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda hazırlanarak e-imza ile gönderilecek.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ise yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. İhalede elektronik eksiltme uygulanmayacak.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi ve ihale dokümanlarına EKAP üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.