76 yaşındaki Sipahi’den bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun süre kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girildi. Sipahi, yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Sipahi'ye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Hayati Tehlikesi Sürüyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan Sipahi’nin sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. İlk incelemelere göre, çok sayıda ilaç içtiği tespit edilen Sipahi’nin intihar girişimiyle ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

Siyasi Kariyeri ve Geçmişi

Kamil Erdal Sipahi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Tümgeneral rütbesine kadar yükseldikten sonra emekli olmuş ve siyasete atılmıştı. MHP’den milletvekilliği yapan Sipahi, daha sonra İYİ Parti saflarına katılmıştı.