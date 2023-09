Habermetre, Eylül ayında en çok habere konu olan büyük şehirlerin belediye başkanlarını açıkladı. Listenin başında 37 bini aşkın habere konu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alıyor. Onu sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takip ediyor. Listede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş dördüncü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise beşinci sırada yer alıyor.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi olan Habermetre, Eylül ayında en çok hangi büyük belediye başkanlarının haber konusu olduğunu analiz etti. En çok haber olan Belediye Başkanları listesinin başında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı.

2.SIRADA İMAMOĞLU VAR

Habermetre tarafından yayınlanan bir raporda; Listenin zirvesinde 37 bin 318 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Soyer'in izinden giderek 36 bin 840 haberle ikinci sıraya yerleşti.

YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA KENDİNE YER BULDU

Listenin üçüncü sırasında ise 35 bin 352 haberleKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yer aldı. Listenin en dikkat çeken noktalarından biri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 22 bin 496 haberle dördüncü sırada alarak; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı geçmesi oldu. Listenin beşinci sırasında kendine yer bulan Yavaş, eylül ayında 22 bin 87 habere konu olmuş.

FATMA ŞAHİN VE MUHİTTİN BÖCEK DE LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 18 bin 688 haberle altıncı; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 12 bin 872 haberle yedinci; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 11 bin 122 haberle sekizinci; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 10 bin 782 haberle dokuzuncu; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 10 bin 192 haberle onuncu sırada bulunuyor.

ZEYDAN KARALAR ON BEŞİNCİ SIRADA

En çok habere konu olan başkanlar listesinin on birinci sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, on ikinci sırasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, on üçüncü sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, on dördüncü sırasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, on beşinci sırada ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yer aldı.