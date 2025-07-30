Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, boya-badana, tadilat, metal işleri, elektrik ve su tesisat arızalarının giderilmesi gibi birçok alanda köylerin ihtiyaçlarına cevap verirken, sosyal alanlarda da düzenlemeler yaparak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerin belediyenin öncelikli gündemi olduğunu belirterek, 85 mahallenin 64’ünün kırsal yerleşimlerden oluştuğunu ve bu bölgelerde yapılacak her çalışmanın yalnızca bir kamu hizmeti değil, aynı zamanda aidiyetin bir gereği olduğunu ifade etti. Vatandaşların beklentilerine imkânlar ölçüsünde yanıt vermeye çalıştıklarını aktaran Karabatı, köylerin taleplerini dikkatle dinlediklerini ve hizmetleri artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Kırsalda gerçekleştirilen çalışmalar, kamuya ait binaların bakım ve onarımından sundurma ya da paravan yapımı gibi yerel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bazı köylerde okul, camii, sağlık ocağı ve muhtarlık binalarının fiziki şartları iyileştirilirken, diğer yerleşimlerde ise sosyal alanlar daha işlevsel hale getiriliyor. Yapılan çalışmalar, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla kurulan doğrudan iletişim sayesinde ihtiyaç önceliklerine göre şekilleniyor.

Mahalle sakinlerinden alınan olumlu geri bildirimlerin doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade eden Başkan Karabatı, belediye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hizmetlerin, önümüzdeki süreçte de planlı şekilde devam edeceği ve her köyün ihtiyacına uygun çözümler sunulacağı belirtildi.