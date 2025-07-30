Çanakkale’de boğazına mama kaçarak nefessiz kalan 21 günlük bebek, acil tıp teknisyeni tarafından telefonda babaya adım adım doğru ilk yardım müdahalesini anlatması sayesinde hayata döndü.

Çanakkale’de 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu kritik hastaların sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi için zamanla yarışıyor. Gelen çağrılar üzerine hızla harekete geçen ekipler, olay yerine en kısa sürede ulaşmayı hedefliyor. Anlık müdahale gerektiren bazı acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden doğru ilk yardım müdahalesi konusunda kişilere yönlendirme yapılıyor ve olay yerine ambulans ekipleri yönlendiriliyor.

Çanakkale’de yaşayan bir aile geçtiğimiz pazar günü 21 günlük bebeğinin boğazına mama kaçması ve nefes alamaması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çağrıyı yanıtlayan görevli Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Emine Çakır, hızla adrese ambulans yönlendirdi ve telefonda panikleyen anne ve babayı sakinleştirmeye çalışarak, bebeğe ilk müdahaleyi nasıl yapması gerektiğini adım adım anlattı. Acil tıp teknisyeni tarafından telefonda babaya adım adım doğru ilk yardım müdahalesini anlatması sayesinde bebek nefes alarak hayata döndü.

21 günlük bebeğin nefessiz kalma ihbarına hızlı ve etkili tıbbi yönlendirme yaparak bebeğin tekrar nefes almasını sağlayan ATT görevlisi Emine Çakır’ı, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Toraman, Emine Çakır’a teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.