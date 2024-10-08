Kaza, saat 15.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Hamınınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Caddesi üzerinde seyir halindeki F.K. yönetimindeki 44 H 0089 plakalı halk otobüsü, karşı yönden gelen M.B. idaresindeki 44 AED 745 plakalı özel öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte, otobüsteki yolcu Z.A. ve serviste bulunan 22 öğrenci yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi, aralarında çevik kuvvet unsurlarının da bulunduğu bir kadro ile sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi. Olay, yerel halkta büyük bir endişe yarattı ve yetkililerin kazaların önlenmesi adına gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.