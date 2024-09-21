Kocaeli’nin Gebze ilçesinde belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki T. yönetimindeki 34 BCP 48 plakalı otomobil ile M.E. idaresindeki 41 AIG 587 plakalı belediye otobüsü yandan çarpıştı. Otomobil belediye otobüsü ile demir bariyerler arasında kalırken araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sebebiyle araçlarda hasar meydana gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.