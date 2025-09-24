İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığının uzman eğitmenleri tarafından verildi. Personele, acil durum anında koruma, söndürme ve kurtarma konularında teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da yaptırıldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde düzenlenen eğitimin, yasal bir zorunluluğun ötesinde kurum içi güvenlik kültürünü pekiştirme amacı taşıdığı belirtildi.