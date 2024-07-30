Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler, özellikle sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeleri içeren ilk beş maddeyle büyük tartışmalara yol açtı. Yeni düzenlemeye göre, hayvan bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların sağlığı için tehlike oluşturan veya olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı ya da tedavi edilemeyen hastalığı bulunan köpeklere yönelik ötenazi uygulamasının detayları belirlendi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesine göre, ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından ya da veteriner hekim gözetiminde yapılacak.

Kanun değişikliğiyle birlikte, Hayvanları Koruma Kanunu'nun amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi eklendi. Ayrıca, sahipsiz hayvanların sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. "Sahipli hayvan" ve "sahipsiz hayvan" kavramları net bir şekilde tanımlanacak. Hayvan bakımevi tanımı da değiştirildi; bundan böyle, "Bakanlıktan izin alınarak kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis" olarak kabul edilecek.

Yasada yapılan bir diğer değişiklikle, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerinde rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacağı belirtiliyor. Bakımevi dışında bir hayvana bakmanın, onun yasal sorumluluğunu üstlenmek suretiyle sahiplenilmesi şeklinde mümkün olabileceği vurgulandı. Ayrıca, evcil hayvanların ve sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının desteklenmesine dair önceki düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi.

Son olarak, kanunun öngördüğü koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere sahipsiz hayvanları sahiplenme teşviki sağlanacak. Ancak, bu değişikliklerin ardından bazı belediyeler harekete geçti. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yeni düzenlemenin ardından sokak köpeklerinin toplanmasına başlandı. Silvan Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ilçe merkezinde artan sokak köpeklerinin toplandığını ve barınağa yerleştirildiğini duyurdu. Belediye ekiplerinin köpekleri uyuşturucu iğneyle topladığını belirten paylaşım daha sonra silindi.