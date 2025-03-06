Silahlı terör örgütü PKK’nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği ’kent uzlaşısı’ adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılarak örgütün etkinliğinin artırılması ve finansman sağlanması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar dizisinin ikinci aşaması kapsamında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 1 sivil şahıs olmak üzere toplamda 10 kişi ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.
10 şüpheliye 15 yıla kadar hapis talebi
Hazırlanan iddianamede 10 şüphelinin ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.