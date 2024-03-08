Belim tutuldu hareket edemiyorum ne yapabilirim karşımıza sık çıkan sorulardan birisidir. Kişinin şiddetli bel ağrıları yaşamasının kalıtsal da dahil olmak üzere birçok farklı sebebi vardır. Kişinin bel tutulma sorunu yaşaması ise genellikle gelip geçici bir sorun olarak görülür ve bir süre sonra kendiliğinden geçer. Sık sık bel tutulması sorunu yaşayan kişilerin ise daha dikkatli bir şekilde hareket etmesi ve mutlaka uzman bir doktora görünmesi gereklidir.

Bel Ağrılarında Hangi Doktora Gidilmeli?

Bel tutulması yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden uzman bir hekime danışması gerekir. Bel tutulmalarında tedavi ve tanı için Nöroloji(beyin ve sinir hastalıkları bölümü) ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden herhangi birinden randevu alması gereklidir. Bel tutulmasına neden olan etken burada yapılacak testler ve muayeneler sonucunda ortaya çıkartılacak ve uygun bir tedavi yöntemi belirlenecektir.

Bel Tutulmaları Neden Olur?

Bel tutulması sorunu yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken birçok nokta bulunur. Aniden oluşan bel tutulmaları kişinin yaşam kalitesini düşüren etkenlerden birisidir. Bel tutulmasına neden olan belli başlı etkenler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Bel Fıtığı

Ani ve şiddetli bel tutulmalarının en büyük sebeplerinden birisi bel fıtığıdır. Yaşlanma ve sakatlık gibi etkenlere bağlı olarak omuriliklerde yer alan disklerde kayma meydana gelebilir. Tedavi için mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Kireçlenme

Bel tutulmalarına neden olan diğer bir faktör ise kireçlenmedir. Kireçlenme nedeniyle omurilik kanalarında daralma ve buna bağlı olarak da bel de hareket sınırlamaları ortaya çıkabilir.

Stres ve Gerginlik

Bel tutulmalarının psikolojik kökenli nedenleri olabileceği de unutulmamalıdır. Kişinin stres ve gerginlik yaşadığı dönemlerde belinde ya da boynunda tutulmalar meydana gelebilir. Stresli yaşamdan uzak kalarak bu tarz ani tutulma ve ağrıların da önüne geçmek mümkün olacaktır.

Yanlış Duruş Bozuklukları

Duruş bozuklukları günümüzde her yaştan kişide görülen bir sorundur. Özellikle masa escort konya başında çalışan ve bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmek zorunda kalan kişilerde bel ağrısı ve tutulmaları sıklıkla görülür. Yanlış duruşun yanı sıra hareketsiz bir yaşam tarzı da bel tutulmasına neden olabilir.

Ağır Yük Taşıma

Kişinin vücudunu zorlayacak bir şekilde ağır yük taşıması sonucunda da belinde ağrılar oluşabilir. Bel tutulmaları ağır yük kaldırma sonucu aniden ortaya çıkabilir.

Bel Tutulması Nasıl Tedavi Edilir?

Bel tutulmasını tedavi etmek için farklı yöntemler uygulanabilir. Bel tutulmasına iyi gelen yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

Bel tutulmalarını önleyecek yöntemlerden birisi sıcak su tedavisidir. Kasları yumuşatacak sıcak su ile bel tutulmaları tedavi edilebilmektedir. Bunun için küvetini sıcak su ile doldurarak buraya yatabilir ve bu şekilde birkaç saat vakit geçirebilirsiniz.

Bel tutulmasına iyi gelen diğer bir yöntem ise masajdır. Bel kısmınıza yapılacak hafif bir masaj ile bel tutulması sorununu tedavi etmeniz mümkündür.