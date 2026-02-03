Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre tüketici enflasyonu ocak ayında aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.

Bu verilerle birlikte şubat ayında uygulanacak kira artış oranı da netleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yapılan hesaplamaya göre, şubat ayı kira zam oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.796 TL - Yeni kira: 26.796 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 10.194 TL - Yeni kira: 40.194 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 13.592 TL - Yeni kira: 53.592 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.990 TL - Yeni kira: 66.990 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 20.388 TL - Yeni kira: 80.388 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 23.786 TL - Yeni kira: 93.786 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 27.184 TL - Yeni kira: 107.184 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 30.582 TL - Yeni kira: 120.582 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 33.980 TL - Yeni kira: 133.980 TL