Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini endişelendiren zam beklentisine son anda ara verildi. Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve küresel piyasalarda tansiyonun düşmesi, pompaya yansıması beklenen yüksek artışı durdurdu. Motorin için gündeme gelen 2 lira 74 kuruşluk zam kararı şimdilik uygulanmadı.

Öte yandan sektör temsilcileri, fiyatlar konusunda temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, bu gece itibarıyla akaryakıt fiyat tabelalarında yine de güncelleme yapılması bekleniyor.

20 kuruşluk zam yapılacak

Büyük zammın iptal edilmesi sevindirici olsa da fiyat artışı tamamen rafa kalkmadı. Edinilen son bilgilere göre;n Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapılacak.