

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen baba, iki oğluyla birlikte Kerim Ç.'nin iş yerine geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Kerim Ç., baba tarafından vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Kerim Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerim Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından baba ve iki oğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA