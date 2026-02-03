Hayvan besicilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in girişimleriyle hayvan pazarı yarın kontrollü olarak faaliyete geçecek.

İlçede düzenlenen toplantıda hayvan besicilerinin zor şartlar altında üretim yapmaya çalıştığını belirten Başkan Ercan Özel, hayvan pazarının bir an önce açılması gerektiğini vurguladı. Başkan Özel ve beraberindeki ekip, hayvan pazarında incelemelerde bulunarak gerekli hijyen, denetim ve sağlık tedbirlerinin alınmasını sağladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 9 aydır şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde İl Tarım Müdürlükleri tarafından kapalı tutulmak zorunda kalınan Yenişehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı, 3 Şubat Salı günü itibarıyla kontrollü bir şekilde yeniden açıyoruz. Bursa'da şap hastalığını geride bırakarak canlı hayvan pazarını faaliyete geçiren ilk belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Celeplerimize hayırlı olsun" dedi.

Hayvan pazarının ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özel, "İlçemizde hayvancılık ekonomisinin kalbi olan hayvan pazarımız, aldığımız sıkı hijyen, denetim ve sağlık önlemleriyle yeniden eski bereketli günlerine kavuşacaktır. Kıymetli celeplerimizden ricamız; sağlık raporu ve küpesi olmayan hayvanları pazara getirmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleridir. Kurallara uyalım ki pazarımızın kapıları bir daha kapanmasın" diye konuştu.

Hayvan pazarının yeniden açılması, ilçedeki hayvan besicileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: BÜLTEN