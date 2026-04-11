Bel bölgesindeki fıtık ya da ağrı, yapılan işten kaynaklanıyorsa bu durum yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bel fıtığının iş kazası ya da meslek hastalığı sayılması halinde sağlanan hakları şöyle sıraladı:

Yaş şartı aranmaz.

Prim günü şartı aranmaz.

Sigortalılık süresi şartı aranmaz.

SGK’YA BİLDİRİN

İşten kaynaklı bel fıtığı problemi yaşıyorsanız izlenmesi gereken yolu Karakaş, şu cümleler ile anlattı:

DOKTORA HER ŞEYİ ANLATIN: Hastaneye gittiğinizde sadece "Belim ağrıyor" demeyin. "Ben her gün 20 kilo yük taşıyorum" veya "Günde 10 saat titreşimli araç kullanıyorum" diye işinizi tarif edin.

YETKİLİ HASTANEYE GİDİN: Meslek hastalığı tanısı koymaya yetkili (Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri) kurumlardan rapor alın.

SGK’YA BİLDİRİN: Teşhis konulduğu an durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirin.

TAZMİNATINIZI İSTEYİN: Hastalığınız mesleki olarak tescillenirse, işverenden hem maddi hem de manevi tazminat talep edin.

HANGİ HAKLAR DOĞUYOR?

Son olarak işveren alınabilecek hakları Karakaş, şu cümleler ile açıkladı: