Helicobacter pylori var olabilir. Siz dünyada yalnız değilsiniz. Dünya insanlarının en az yarısının midesinde zaten bu mikrop vardır. Helicobacter pylori, insanın sadece midesinde yaşayabilen ve bilebildiğimiz kadarıyla insandan başka herhangi bir yaratıkta da yaşayamayan mikrop türüdür. Çok yaygındır. Dünya insanlarının yarısında vardır. Ülkemiz insanlarının da ¾’ünde vardır. Helicobacter pylori, midede gastrit yapabilen bir bakteridir. Gastrit yapmakla kalmaz. Uygun zemin bulduğu kişilerde ülsere de çevirebilir. Helicobacter pylorideki esas korku, kanser ile olan ilişkisidir. Çok zayıf bir ilişki vardır. Helicobacter pylori varsa tedavi edilmelidir.