İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı. Operasyonlara yönelik piyasalardan sert tepkiler gelirken, döviz kurlarındaki ani yükseliş akaryakıt fiyatlarında da artışa yol açtı.

Benzin, Motorin ve LPG'ye Zam Bekleniyor

Dolar kurundaki artışların ardından, gelecek hafta tüm akaryakıt türlerine zam yapılacağı bildirildi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, salı günü benzinin litre fiyatı 1,30 TL artacak. Ayrıca, çarşamba günü motorine 1 TL, perşembe günü ise otogaz fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam yapılması öngörülüyor.

İŞTE BURSA'DAKİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN: 45,96

MOTORİN: 46,08

LPG: 26,84