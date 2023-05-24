2023 Trakya Show etkinliği çerçevesinde Kırklareli’de berber ve kuaförler en iyi saç kesimi ve tasarımı için kıyasıya mücadele etti.

Kırklareli’de 2023 Trakya Show etkinliği düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleşen etkinlikte ilk olarak cilt bakımı ve renklendirme eğitimi verildi. Daha sonra çeşitli kategorilerde 50 berber ve kuaför, en iyi saç kesimi ve tasarımı için yarıştı. Kıyasıya geçen yarışta, jüri üyelerinin en iyi saç kesimi ve tasarımı yapan berber ve kuaförleri belirlemesiyle dereceye girenlere ödüller verildi.

Kırklareli Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.