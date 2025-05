TRT tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen NEXT 2025, alanında iz bırakan genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerini 10 Mayıs’ta İstanbul’da bir araya getiriyor. Etkinlik, gençlerin küresel meselelerde söz sahibi olmasını ve geleceği birlikte inşa etmelerini amaçlıyor.

Geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayan genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan "NEXT" etkinliğinde bir araya geldi. İstanbul’da bir otelde TRT ‘nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe TRT Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı’nın yanı sıra yerli ve yabancı birçok öğrenci ve gençler katıldı. Söz konusu etkinlik, gençlerin fikirlerini uluslararası ölçekte duyurabilecekleri önemli bir platform sunuyor. Teknolojiden spora, kültür-sanattan sağlığa, gezegenin geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar pek çok alanda güncel sorunlar ve çözümler masaya yatırılacak. NEXT 2025’te, panellerin yanı sıra fuaye alanında "Film Yapım Süreçlerinde yapay zeka teknolojisi ChatGPT’yi Etkili Kullanmak", "Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek" ve "Gelişen Dijital Platformlar İçin İçerik Üretimi: Yeni Dönem" başlıklı atölye çalışmaları da düzenlenecek.

‘’Küresel sorunlara karşılık gençlerin üreteceği çözümleri, gençlerin sesinden dinleyeceğiz’’

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından söz alan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, geleceğin gençler tarafından tartışılmasını amaçlayan programda, gençlerin arasında olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Sobacı, "Bugün bu platformda, bu etkinliğimizde medyadan kültür sanata, sağlıktan iş dünyasına, teknolojiden çevre meselelerine kadar aslında bireysel ve toplumsal hayatlarımızı çok doğrudan etkileyen meseleleri masaya yatıracağız. Çok farklı sektörlerde, alanlarda yaşanan yeni gelişmeleri, trendleri ele almaya çalışacağız. Aynı zamanda artık insanlığı tehdit noktasına gelmiş küresel bir takım sorunları ve bu sorunlara yönelik olarak gençlerin üreteceği çözümleri gençlerin sesinden dinlemeye gayret edeceğiz. Bugün dünyada aslında samimiyetle ele alınması gereken, arkasına mutlak bir iradenin koyulması gereken çok fazla sorun var. İlk bakışta, ilk baktığınızda sanki bu sorunlar müstakilmiş gibi görünüyor. Birbirinden bağımsızmış gibi görünüyor. Ama yakından incelendiğinde aslında bu sorunların her biri iç içe geçmiş vaziyette" diye konuştu.

"Genç limanlardan, zihinlerden ortaya çıkacak fikirler bizim için kıymetli"

Türkiye’nin küresel düzeydeki konumuna ve politikalarının önemine değinen Sobacı, "Türkiye’nin küresel düzeyde yürüttüğü adalet mücadelesinde kendi üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Kendi cephemizden, yayıncılık cephesinden kendi üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu mücadelede en önemli hususlardan biri gençler. Gençlerin sözünü söyleyebilmesi ve gençlerin bu mücadelenin bir neferi haline gelebilmesi. Çünkü genç limanlardan, zihinlerden ortaya çıkacak fikirler bizim için kıymetli. O yüzden biz TRT olarak gençlerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri, sözlerini söyleyebilecekleri projeler yaşama geçirmeye gayret ediyoruz. Platformlar oluşturmaya çalışıyoruz. İşte biraz sonra deneyim alanında, fuaye alanında deneyimleyeceksiniz. TRT Akademimiz var. Gençlere yönelik yürüttüğümüz. Yine Eylül-Ekim aylarında yaptığımız TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmamız var. Ve bugün gerçekleştirdiğimiz, içinde bulunduğumuz NEXT etkinliği de bizim gençlere güvenimizin, onlara gösterdiğimiz hassasiyetin en temel nişanelerinden, göstergelerinden biridir. Çünkü konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi NEXT küresel meselelere çözüm bulma gayretiyle gençliğin dinamizmini kesiştiren bir platformdur. Dünyanın Adaletle hükmedilmesine asırlarca şahitlik etmiş kadim şehirde İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu NEXT etkinliğinde de inşallah küresel sorunlara yönelik olarak adalet temelli çözüm önerilerinin geliştireceğini temenni ediyorum" dedi.

Krizlerden çözümlere dünya gençliği İstanbul’da

İngiltere’den Filistin’e, Hindistan’dan Amerika’ya, Azerbaycan’dan İrlanda’ya kadar geniş bir coğrafyadan gelen katılımcılar, savaş bölgelerinden çevre krizlerine, dijital dönüşümden kültürel direnişe kadar farklı alanlardaki deneyimlerini gençlerle paylaşacak. Gazze’de savaşın ortasında dünyaya sesini duyuran gazeteciler, Kuzey Kutbu’na yürüyerek keşif yapan kâşifler, Afrika’da teknoloji ile binlerce gencin hayatına dokunan girişimciler ve aktivistler, gençlere ilham verecek. Etkinliğin konuşmacılar arasında, Gazze’den dünyaya insan hikâyelerini taşıyan gazeteci ve yazar Plestia Aqad, Antarktika’nın buzullarında çevre bilincini görüntüleyen fotoğrafçı Artem Shestakov, hikâye anlatıcılığı ile toplumsal değişimi destekleyen içerik üreticisi ve müzisyen Deya Elayan, ayrıca keşifleriyle önyargıları kıran ödüllü gazeteci ve yazar Jay Palfrey gibi uluslararası alanda tanınmış isimler yer alıyor.