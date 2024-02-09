İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış aylarında düzenlediği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu hafta Turgutalp Mahallesinde gerçekleştirildi. Bereket Sofrası bu sabah Göçmen Camisinde kuruldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında Başkan Alper Taban ve beraberindeki heyet, Turgutalp Mahallesi sakinleri ve cami cemaatiyle bir araya geldi.

MAHALLENİN SORUNLARI KONUŞULUYOR

İnegöl halkının istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere ilettiği Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğinde kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

KONUŞMAYA DEĞİL, DİNLEMEYE GELDİK

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kıraathanede cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bereket Sofrası buluşmalarının amacının vatandaşları dinlemek olduğunu ifade eden Başkan Taban, “Bereket Sofrası adı altında bu sofraları göreve geldiğimiz günden beri kuruyoruz. Bu vesileyle farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizin cemaatleriyle bir araya geliyoruz. Soframızı bereketlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların amacı sizlerin taleplerini, şikayetlerini, öneri ve isteklerini dinlemek. İlçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle ve parti yöneticilerimizle bir aile olarak buradayız. Sizleri dinlemek için geldik. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum. Mahallemizle ilgili bizlerle sürekli istişare halinde” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerine de söz verdi. Vatandaşların İnegöl ve yaşadıkları mahalle özelinde sorunları dinlenirken, talep ve ihtiyaçlar üzerine istişareler de yapıldı.