Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. Geldiği ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, yemeklerinin tadına bakan Burgmeier, gittiği yerlerde sosyal meydadan tanıştığı arkadaşlarında kalıyor. 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya gelen Burgmeier, 1 gece konakladıktan sonra tekrardan yola çıkacak. Bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefleyen Moritz Burgmeier'in bir sonraki durağı İzmir olacak.

Kaynak: İHA