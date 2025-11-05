71 yıldır çamuru sanata dönüştüren 83 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar, Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Yaşar’ın canazesi Kınık Köyü Camii’nde öğleyin kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve sevenleri katıldı.

"Geleneksel çömlekçiliği ustalıkla yaşatan Yaşar’ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür"

Vali Sözer, törende merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Sanatıyla hem Bilecik’in hem de ülkemizin kültürel mirasına büyük katkılar sunan, geleneksel çömlekçiliği ustalıkla yaşatan Salim Yaşar’ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerinde bulundu.

1942 doğumlu olan ve 14 yaşından bu yana çömlek işiyle uğraşan Salim Yaşar’a, 2002 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Devlet Sanatçı belgesi verildi. 2009-2014 yılında Kınık köyünde muhtarlık yapan Yaşar, ilkokul mezunu olmasına rağmen Almanca ve Vietnamca dillerini biliyordu.