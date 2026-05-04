Olay, Babasultan ile Esenköy yolunda yaşandı. Yağış nedeniyle yumuşayan zeminin kayması sonucu toprak ve ağaçlar yola sürüklendi. Özellikle toprakla birlikte yola kayan ağaç, görenleri şaşırttı.
Toprak kayması nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapanırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin yolu temizleme çalışmalarının ardından ulaşımın kontrollü şekilde yeniden sağlanması bekleniyor.
Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Muhabir: Öznur Alkan